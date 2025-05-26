Без еды, практически без воды, дроны над головой: как 29 дней выживал сержант «Казбек» в серой зоне Ольга БезродняяСержант РФ с позывным «Казбек» проявил невероятное мужество, выживая под постоянными обстрелами в течение 29 суток.