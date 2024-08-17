Три HIMARS ВСУ разлетелись на куски у границы РФ, а кинжальный огонь изрешетил нацистов у Курска: Карта специальной военной операции на Украине на 17 августа 2024 года

Виктор Тимошевский

Не связано уничтожение мостов с эвакуацией жителей. Главное,это лишить наши ВС возможности активно противодействовать пополнению контингента ВСУ на захваченных территориях и ограничить для нас возможность наступательных действий. Мирные жители для них вторичны. Главное создать плацдарм и закрепиться по возможности на долго.