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В Японии попросили не напоминать про то, как закончилась Вторая мировая война

В Японии попросили не напоминать про то, как закончилась Вторая мировая война

Принятый в РФ закон, устанавливающий 3 сентября как День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, может, по мнению генсекретаря правительства Японии, спровоцировать антияпонские настроения в России и антироссийские — в Японии.

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