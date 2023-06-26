В Японии попросили не напоминать про то, как закончилась Вторая мировая война

Принятый в РФ закон, устанавливающий 3 сентября как День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны, может, по мнению генсекретаря правительства Японии, спровоцировать антияпонские настроения в России и антироссийские — в Японии.
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