Татьяна Тарасова: “Ее карьера закончилась. Вот и все.”

13 января в спортивном мире вспыхнула новость, ставшая настоящей сенсацией: легендарная тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что карьера знаменитой фигуристки Александры Трусовой подошла к концу из-за предполагаемой беременности.
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