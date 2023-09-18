Условие возвращения России к соревнованиям

Глава УЕФА: Россию вернут к соревнованиям, когда закончится спецоперация По словам главы УЕФА Александера Чеферина, российские команды смогут вернуться в еврокубки и международные соревнования только после окончания военной операции на УкраинеАлександер Чеферин (Фото: Alexander Hassenstein / Getty Images ) Российские клубы и сборная страны смогут вернуться к участию в соревнованиях под эгидой УЕФА, только когда закончится военная операция на Украине, заявил президент УЕФА Александер Чеферин в интервью Sportklub.