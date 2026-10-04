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FiNE NEWS

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Volvo вернула себе право на Россию: бренд продлил товарный знак до 2035 года

Возможно, вы уже забыли о Volvo в России, но бренд не собирается сдавать свои позиции без боя. Шведская компания продлила регистрацию своего фирменного знака в нашей стране до декабря 2035 года.

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