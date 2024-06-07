В день рождения А.С. Пушкина Общество «Знание» открыло лекторий в Большом Болдине

6 июня в честь 225-летия великого русского поэта А. С. Пушкина и Дня русского языка в Большом Болдине для гостей мероприятия Российское общество «Знание» открыло лекторий, в котором целый день проходили лекции и панельные дискуссии на актуальные вопросы культуры.