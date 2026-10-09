Deadline: Paramount превратит ролевой хит Cyberpunk 2077 в киноблокбастер

Компания Paramount Pictures работает над игровой экранизацией культовой ролевой видеоигры Cyberpunk 2077, созданной польской студией CD Projekt Red (CDPR).
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