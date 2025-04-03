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Свежие комментарии

Ездим на старье и постоянно чиним: россияне стали больше тратить на ремонт своих машин

Согласно оценкам Федеральной сети мультибрендовых автосервисов Caready, сегодня в России автопарк стремительно стареет, в результате чего все более заметно влияние «усталости» автомобилей на рынок техобслуживания и запчастей.

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