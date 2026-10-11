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Русская весна

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Ученый рассказал, что может помочь победить старение

Ученый рассказал, что может помочь победить старение

Если научиться защищать человека от космических излучений, это одновременно поможет и в дальних космических путешествиях, и в борьбе со старением, считает директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия РНЦХ Алексей Москалев.

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