Найди любовь: какие кинопремьеры ждут нас в апреле

Весна — пора любви, и список апрельских премьер это всячески подтверждает. Спортсмен-экстремал заводит дружбу с преданным псом («Артур, ты король»), талантливая школьница ищет славы среди одноклассников («Формула популярности»), гениальные писатели налаживают столь сложное для них общение («Гении»), а французы, как всегда, просто любят друг друга, что порой оборачивается забавными сюрпризами («Неожиданные связи»).
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