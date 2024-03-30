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Найди любовь: какие кинопремьеры ждут нас в апреле

Найди любовь: какие кинопремьеры ждут нас в апреле

Весна — пора любви, и список апрельских премьер это всячески подтверждает. Спортсмен-экстремал заводит дружбу с преданным псом («Артур, ты король»), талантливая школьница ищет славы среди одноклассников («Формула популярности»), гениальные писатели налаживают столь сложное для них общение («Гении»), а французы, как всегда, просто любят друг друга, что порой оборачивается забавными сюрпризами («Неожиданные связи»).

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