Незваные гости: распространенные виды кишечных паразитов

Паразиты, глисты… Одно только слово вызывает у большинства брезгливость и отвращение. Гельминты тысячи лет — с тех далеких времен, когда люди еще жили в пещерах, — обитали в организме человека, но только в XIX веке, когда изобрели микроскоп, мы узнали об их существовании.
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