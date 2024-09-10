Незваные гости: распространенные виды кишечных паразитов

Паразиты, глисты… Одно только слово вызывает у большинства брезгливость и отвращение. Гельминты тысячи лет — с тех далеких времен, когда люди еще жили в пещерах, — обитали в организме человека, но только в XIX веке, когда изобрели микроскоп, мы узнали об их существовании.