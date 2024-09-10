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Незваные гости: распространенные виды кишечных паразитов

Незваные гости: распространенные виды кишечных паразитов

Паразиты, глисты… Одно только слово вызывает у большинства брезгливость и отвращение.  Гельминты тысячи лет — с тех далеких времен, когда люди еще жили в пещерах, — обитали в организме человека, но только в XIX веке, когда изобрели микроскоп, мы узнали об их существовании.

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