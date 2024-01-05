Сломить не получилось. Запад меняет стратегию по России

Отчаявшись добиться победы в известном конфликте, который ЕС и Америка так активно снабжают оружием и деньгами, Запад планомерно движется к долгосрочному экономическому «сдерживанию Российской Федерации».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии