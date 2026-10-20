Финская армия собирается приобрести миллион противопехотных мин Вооружённые силы Финляндии планируют приобрести один миллион противопехотных мин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- «Не хотели вое...
- SS Лукашенко: Мы бы ...
- FT: США отказалис...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым