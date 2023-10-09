Разведчик: за Израилем вспыхнет ЕС, польется кровь от Тайваня до Ирландии. Израильский кризис — не конец, а только часть грандиозного передела мира, следом за которым полыхнет Ближний Восток, Европа и Тайвань.
Такое вот будущее..
Комментарии
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Андрей nirVAna
цепная реакция передела МИРА запущена так , что кто не спрятался БЕРЕГИСЬ и прячься в РОССИИ -МАТУШКЕ !!!
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15 час.
Владимир Аверков
Россия-матушка не приют для бомжей...не надо сюда всякую шваль пускать,хватит азиатских профессоров с лопатами и мётлами...
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13 час.
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