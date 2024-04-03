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Добрый Мир

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Большой облом для США: визит главы СВР в Пхеньян создает новую политическую географию мира.

Большой облом для США: визит главы СВР в Пхеньян создает новую политическую географию мира.

Не анонсированный заранее трехдневный визит (25.03−27.03.2024 г.) главы Службы внешней разведки Российской Федерации в столицу Северной Кореи стал, мягко говоря, неожиданностью даже для российской общественности, не говоря уже о наших заклятых «партнерах» и их «самых правдивых и неангажированных СМИ».

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