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Царьград

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Шри-Ланка потребовала от России компенсацию за своих убитых и раненых на СВО контрактников

Шри-Ланка потребовала от России компенсацию за своих убитых и раненых на СВО контрактников

Южно-восточное государство запросило у России компенсацию за погибших и пострадавших в ходе специальной военной операции (СВО) соотечественников.

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