Пять человек пострадали в ДТП под Тулой

Авария с пострадавшими произошла в 12:25 дня 30 июня на подъезде к Туле в Щекинском районе. Как сообщили в Госавтоинспекции Тульской области, 46-летний водитель на автомобиле "VOLKSWAGEN POLO" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "CHRYSLER VOYAGER", под управлением 57-летнего водителя, который поворачивал налево.