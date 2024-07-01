Пять человек пострадали в ДТП под Тулой

Авария с пострадавшими произошла в 12:25 дня 30 июня на подъезде к Туле в Щекинском районе. Как сообщили в Госавтоинспекции Тульской области, 46-летний водитель на автомобиле "VOLKSWAGEN POLO" выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "CHRYSLER VOYAGER", под управлением 57-летнего водителя, который поворачивал налево.
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