Буданов заявил о проблемах ВСУ из-за массового производства «Искандеров» РФ

Начальник Главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 14 сентября заявил, что массовое производство Россией оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» создает большие проблемы для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя.