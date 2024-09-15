Буданов заявил о проблемах ВСУ из-за массового производства «Искандеров» РФ

Начальник Главного управления разведки украинского минобороны Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) 14 сентября заявил, что массовое производство Россией оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» создает большие проблемы для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя.
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