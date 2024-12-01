Эксперт Юрий Бастрыкин рассказал о схемах мошенников, блокирующих iPhone

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» эксперт по информационной безопасности Юрий Бастрыкин рассказал о том, как обезопасить себя и свой гаджет в ситуации, когда мошенники активно применяют схему по получению доступа к чужим iPhone с последующей их блокировкой.