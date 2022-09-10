Орловская больница им. Боткина укомплектована медработниками всего на 75%

АНГЕЛ АНГЕЛ

В СССР людей лечили, а в России оказывают платные услуги населению при этом вытесняют вообще бесплатное обслуживание населения... Так что увеличение смертности в России рук дкл Голиковой, Гинзбурга и их компании вместе с фармакологами...Цель реформ в России здравоохранения, пенсионной геноцид Русского народа... Для этого создаются платные клиники, больницы и лечебные учреждения, что бы специалистов в государственных лечебных учреждениях не осталось медперсонала... Так что антинародные реформы в действии...