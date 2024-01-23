Актриса Вероника Агапова: Люди, обладающие экстрасенсорными способностями, мне часто помогали

Вероника Агапова родилась в Москве. Окончила Щукинское театральное училище. Служит в Театре Сатиры. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Кодекс чести», «Ванечка», «Здесь кто-то есть», «Солдаты.