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Актриса Вероника Агапова: Люди, обладающие экстрасенсорными способностями, мне часто помогали

Актриса Вероника Агапова: Люди, обладающие экстрасенсорными способностями, мне часто помогали

Вероника Агапова родилась в Москве. Окончила  Щукинское театральное училище. Служит в Театре Сатиры. Зритель знает актрису по ролям в таких фильмах и сериалах, как «Кодекс чести», «Ванечка», «Здесь кто-то есть», «Солдаты.

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