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Участнику штурма Капитолия запретили улететь из США в Россию

Участнику штурма Капитолия запретили улететь из США в Россию

WSJ: штурмовавшему Капитолий бывшему военному не дали улететь из США в Россию Бывший военный и участник штурма Капитолия Кевин Дэниел Лофтус не смог покинуть Соединенные Штаты и улететь в Россию, сообщило издание The Wall Street Journal.

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