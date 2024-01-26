Офицер ВСУ Мельник: Украина плохо заботится о раненых бойцах

Правительство Украины бросает своих раненых военных на произвол судьбы. Об этом заявил экс-командир роты 47-й механизированной бригады ВСУ старший лейтенант Николай Мельник в беседе с изданием «Украинская правда».
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