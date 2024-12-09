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Сирии без Асада предрекли кровавую конкуренцию

Сирии без Асада предрекли кровавую конкуренцию

Вакуум власти в Сирии после падения режима Башара Асада может привести к кровавой конкуренции. Об этом заявил доцент Кувейтского университета и ассоциированный научный сотрудник Chatham House Бадер Аль-Саиф, сообщает Bloomberg.

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