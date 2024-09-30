Более 18 тысяч человек эвакуированы в американском штате Джорджия из-за крупного пожара на химзаводе Сообщается о чрезвычайном происшествии на крупном промышленном предприятии американского штата Джорджия.
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Более 18 тысяч человек эвакуированы в американском штате Джорджия из-за крупного пожара на химзаводе Сообщается о чрезвычайном происшествии на крупном промышленном предприятии американского штата Джорджия.
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