Лукашенко неожиданно прилетел в Москву обсудить вопросы обеспечения безопасности

Юрий Дмитриев

Возможно, все таки директор ЦРУ что то предложил нашему президенту, что вызвало приглашение нашего ближайшего союзника по войне с Украиной. Возможно, что последние удары по торговым складам более эффективный метод обрушения экономики Украины (почему-то раньше этого не делалось), что даже америкосы почувствовали скорую победу России в конфликте. Только соглашаться на заморозку конфликта, когда не освобожден юг Украины с портами и другими именно нашими территориями, когда не добит фашизм - нельзя. Иначе рецидив, это как раковая опухоль