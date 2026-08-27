НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

297 подписчиков

Лукашенко неожиданно прилетел в Москву обсудить вопросы обеспечения безопасности

Лукашенко неожиданно прилетел в Москву обсудить вопросы обеспечения безопасности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву с незапланированным визитом. Заявляется, что, помимо прочих вопросов, лидеры России и Белоруссии намерены обсудить обеспечение безопасности Союзного государст.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Юрий Дмитриев
Возможно, все таки директор ЦРУ что то предложил нашему президенту, что вызвало приглашение нашего ближайшего союзника по войне с Украиной. Возможно, что последние удары по торговым складам более эффективный метод обрушения экономики Украины (почему-то раньше этого не делалось), что даже америкосы почувствовали скорую победу России в конфликте. Только соглашаться на заморозку конфликта, когда не освобожден юг Украины с портами и другими именно нашими территориями, когда не добит фашизм - нельзя. Иначе рецидив, это как раковая опухоль
Ответить
1 м.