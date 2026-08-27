Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Москву с незапланированным визитом. Заявляется, что, помимо прочих вопросов, лидеры России и Белоруссии намерены обсудить обеспечение безопасности Союзного государст.
Лукашенко неожиданно прилетел в Москву обсудить вопросы обеспечения безопасности
Комментарии
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Юрий Дмитриев
Возможно, все таки директор ЦРУ что то предложил нашему президенту, что вызвало приглашение нашего ближайшего союзника по войне с Украиной. Возможно, что последние удары по торговым складам более эффективный метод обрушения экономики Украины (почему-то раньше этого не делалось), что даже америкосы почувствовали скорую победу России в конфликте. Только соглашаться на заморозку конфликта, когда не освобожден юг Украины с портами и другими именно нашими территориями, когда не добит фашизм - нельзя. Иначе рецидив, это как раковая опухоль
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