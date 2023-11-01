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Америка в недоумении: Армию США в мире уже считают слабее русской

Америка в недоумении: Армию США в мире уже считают слабее русской

Неудачи ВСУ рикошетом ударили по Пентагону Российская армия обошла ВС США и стала сильнейшей в мире.

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Комментарии
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РОМАН Молчанов
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2 д.
Татьяна Кравцова
Наши не берут всю Окраину потому что ждут выборов в США. Я думаю, потом будет решение.
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2 д.
Константин Забудаев
А когда это пиндосовская армия была сильнее всех??? Не, ну там разбомбить какое-нибудь африканское племя, это они могут. а кого они побеждали чуть сильнее этих племён?
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2 д.

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