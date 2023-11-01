Америка в недоумении: Армию США в мире уже считают слабее русской

Наши не берут всю Окраину потому что ждут выборов в США. Я думаю, потом будет решение.

Константин Забудаев

А когда это пиндосовская армия была сильнее всех??? Не, ну там разбомбить какое-нибудь африканское племя, это они могут. а кого они побеждали чуть сильнее этих племён?