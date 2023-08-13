О настоящих друзьях.

Доброе утро, Империя. Начнем сразу с цитаты: "Двери BRF открыты для всех наций, регионов, учреждений, деловых кругов и международных организаций, которые искренне привержены региональной и глобальной взаимосвязанности, международному экономическому сотрудничеству, совместному развитию развивающихся стран и Повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.