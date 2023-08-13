Доброе утро, Империя. Начнем сразу с цитаты: "Двери BRF открыты для всех наций, регионов, учреждений, деловых кругов и международных организаций, которые искренне привержены региональной и глобальной взаимосвязанности, международному экономическому сотрудничеству, совместному развитию развивающихся стран и Повестке дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.
О настоящих друзьях.
Комментарии
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Иван Агеев
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1 д.
Лев Сивохин
Надо только не забывать поговорку- дружба дружбой, а табачок врозь.
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1 д.
Александр Попов
ВВП знает, что делать.
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9 час.
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