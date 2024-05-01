Тест, возвращающий в счастливое детство: угадайте советский год по обложке «Мурзилки» к 1 Мая

Пройдете ли вы его так же с̶о̶н̶н̶о̶, как когда-то шагали на первомайской демонстрации? фото: Национальная детская электронная библиотекаДетская периодика в СССР вслед и в ногу за взрослой прессой выполняла важную для государства задачу — несла государственную идеологию в массы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии