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Тест, возвращающий в счастливое детство: угадайте советский год по обложке «Мурзилки» к 1 Мая

Тест, возвращающий в счастливое детство: угадайте советский год по обложке «Мурзилки» к 1 Мая

Пройдете ли вы его так же с̶о̶н̶н̶о̶, как когда-то шагали на первомайской демонстрации? фото: Национальная детская электронная библиотекаДетская периодика в СССР вслед и в ногу за взрослой прессой выполняла важную для государства задачу — несла государственную идеологию в массы.

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