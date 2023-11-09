Хуситы сбили ударный дрон армии США за $30 млн и показали кадры атаки (ВИДЕО)

Йеменские хуситы сбили ударный дрон армии США за $30 млн и показали видео атаки. Пентагон подтвердил, что американский боевой БпЛА MQ-9 Reaper был сбит хуситами у побережья Йемена в международном воздушном пространстве над международными водами.
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