Специалисты «Энергомаша» из Химок выступили с докладами на всероссийской научно-технической конференции

Представители научно-производственного объединения «Энергомаш» имени академика В. П. Глушко из Химок выступили с докладами на Всероссийской научно-технической конференции «Ракетно-космические двигательные установки».
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