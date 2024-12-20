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    И эти тупорылые создания лезут и лезут,несмотря на......ну что ж,до последнего хохла!!!!Их предупреждали....

В МВФ отметили быстрый рост зарплат у граждан России

В МВФ отметили быстрый рост зарплат у граждан России

Экономическое развитие России связано со значительным частным потреблением.Международный валютный фонд отметил значительный рост доходов жителей России и высокие уровни частного потребления в стране.

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