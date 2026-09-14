В ЯНАО идет прием заявок на окружной конкурс «Лучший народный дружинник»

На Ямале стартовал прием заявок на региональный конкурс «Лучший народный дружинник» 2026 года. В восьмой раз добровольцы округа будут доказывать, что народная дружина — это не просто общественная нагрузка, а серьезная работа, требующая выдержки, знаний и слаженных действий.
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