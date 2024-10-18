В Новосибирске объявили режим черного неба из-за штиля до 20 октября

«С 10.00 часов 18 октября до 12.00 часов 20 октября на территории города Новосибирска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (НМУ) первой степени опасности», – сообщают в ведомстве со ссылкой на Западно-Сибирский гидрометцентр.