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С годовщиной мы поздравляем, вас с топазовой большой!

С годовщиной мы поздравляем, вас с топазовой большой!

И от всей души желаем.Быть вам дружною семьей!Чтобы было уважение, радость, счастье, позитив, страсть, здоровье и терпение, и любовь и море сил!Вы друг друга вдохновляйте, обнимайтесь каждый миг, рука об руку шагайте, украшая этот мир! Любимые, дорогие наши дети – Серёжа и Олечка поздравляем вас от души с топазовой свадьбой, с совершеннолетием вашего брака!Нет никакого секрета в счастливой семейной жизни, но почему-то не каждой паре выдается шанс прожить вместе 16 лет.

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