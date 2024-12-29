Хоккеисты "Вашингтона" тепло поприветствовали Овечкина после возвращения на лед

Игроки "Вашингтон Кэпиталз" и сотрудники клуба тепло поприветствовали российского нападающего и капитана команды Александра Овечкина после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Торонто Мэйпл Лифс".
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