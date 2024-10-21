Bild: эффективность антибиотиков стремительно снижается

Ученые заявили, что эффективность антибиотиков стремительно снижается. Об этом пишет газета Bild. "Мы снова теряем достижения современной медицины и возвращаемся во времена до открытия пенициллина", - заявил президент Общества инфекционной терапии Матиас Плетц.
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