Bild: эффективность антибиотиков стремительно снижается

Ученые заявили, что эффективность антибиотиков стремительно снижается. Об этом пишет газета Bild. "Мы снова теряем достижения современной медицины и возвращаемся во времена до открытия пенициллина", - заявил президент Общества инфекционной терапии Матиас Плетц.