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В Казани на избирательном участке устроили презентацию Игр кочевников

В Казани на избирательном участке устроили презентацию Игр кочевников

Гостям одного из избирательных участков в Казани показали национальные виды спорта и танцевальные номера в преддверии Игр кочевников, которые пройдут в Татарстане в 2028 году.

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