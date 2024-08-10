«Операция быстро не завершится, нужно много работать». Российские войска уничтожают украинских захватчиков

В информационном центре Национального антитеррористического комитета сообщили, что режим контртеррористической операции (КТО) ввели в Курской, Брянской и Белгородской областях для обеспечения безопасности граждан и пресечения терактов со стороны киевского режима, предпринявшего попытку дестабилизировать обстановку в регионах РФ.
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