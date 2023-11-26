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Психолог Метелева: сильный стресс и переживания вредят здоровью

Психолог Метелева: сильный стресс и переживания вредят здоровью

Клинический психолог рассказала о взаимосвязи между сильными переживаниями и здоровьем.Татьяна Метелева, клинический психолог и руководитель реабилитационного центра Клиники доктора Исаева «Двойной диагноз» рассказала о том, что стресс, с одной стороны, вредит здоровью, а с другой, напротив, активизирует зоны мозга, побуждающие нас к действию.

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