США и Фанар отвечают за православный раскол на Украине — МИД РФ

Ответственность за православный раскол на Украине несут США, давно планирующие ликвидировать каноническое православие на Украине, и Константинопольский патриархат (Фанар), заявил посол по особым поручениям МИД России Геннадий Аскальдович 27 октября журналистам.
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