ФСБ задержала жителя Хабаровска за сотрудничество с ГУР Украины

Жителя Хабаровска задержали за сотрудничество с Главным управлением разведки Минобороны Украины. По факту случившегося возбудили уголовное дело, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на Управление ФСБ России по Хабаровскому краю.
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