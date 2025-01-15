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В Москве стартовал Международный конкурс Хиблы Герзмавы

В Москве стартовал Международный конкурс Хиблы Герзмавы

В Москве открылся Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров имени Хиблы Герзмавы. Конкурс стартовал с гала-концерта на основной сцене Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко в Москве, сообщает ТАСС.

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