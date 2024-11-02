Global Look Press/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский обратился к лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому после слов последнего об окончании конфликта на Украине.
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