Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Про разум.

 АВТОР:  Михаил Чумакин Выскажу такую несложную мысль: речевое сознание людей суть один из способов создания, обработки, хранения, и передачи информации об окружающем их мире.

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