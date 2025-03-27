АВТОР: Михаил Чумакин Выскажу такую несложную мысль: речевое сознание людей суть один из способов создания, обработки, хранения, и передачи информации об окружающем их мире.
Про разум.
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АВТОР: Михаил Чумакин Выскажу такую несложную мысль: речевое сознание людей суть один из способов создания, обработки, хранения, и передачи информации об окружающем их мире.
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