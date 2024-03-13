Интервью Путина Киселеву выйдет на "России 1" в 10.00 в среду

Новое интервью президента России Владимира Путина генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" и ведущему программы "Вести недели" Дмитрию Киселеву будет транслироваться на телеканале "Россия 1" и на ресурсах РИА Новости в среду в 10.
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