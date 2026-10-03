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15 Smartest TV Lawyers Of All Time, Ranked

15 Smartest TV Lawyers Of All Time, Ranked

Television has given audiences brilliant attorneys, ruthless prosecutors, and courtroom masterminds for decades, but some legal minds stand above the rest.

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