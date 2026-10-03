15 Smartest TV Lawyers Of All Time, Ranked

Television has given audiences brilliant attorneys, ruthless prosecutors, and courtroom masterminds for decades, but some legal minds stand above the rest.
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