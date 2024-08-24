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Тамбовского чиновника уволят после «грязных танцев» с ростовой куклой

Тамбовского чиновника уволят после «грязных танцев» с ростовой куклой

Avia.pro - СМИ Тамбов, где даже празднование дня рождения чиновника превращается в настоящий спектакль! И вот, встречайте: Андрей Селионов, директор автобазы правительства Тамбовской области, который решил отметить своё 51-летие с размахом, достойным бразильского карнавала, но, видимо, забыл, что в роли танцоров выступать должны не ростовые куклы, а только его профессиональные навыки управления автопарком.

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Комментарии
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Константин Самарин
В Тамбове нет других требующих решения проблем?
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7 час.
vasilij kostin
не лёгкая жизнь у чинуш.ничего нельзя.везде камеры и папарацы.
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7 час.
Александр Батт
Ценить человека надо за дела, а не за неудачные шутки.
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1 час.

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