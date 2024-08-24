Тамбовского чиновника уволят после «грязных танцев» с ростовой куклой

Avia.pro - СМИ Тамбов, где даже празднование дня рождения чиновника превращается в настоящий спектакль! И вот, встречайте: Андрей Селионов, директор автобазы правительства Тамбовской области, который решил отметить своё 51-летие с размахом, достойным бразильского карнавала, но, видимо, забыл, что в роли танцоров выступать должны не ростовые куклы, а только его профессиональные навыки управления автопарком.