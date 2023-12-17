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Глава Минстроя заявил, что ажиотажный спрос на жилье в РФ пока не снижается

Глава Минстроя заявил, что ажиотажный спрос на жилье в РФ пока не снижается

В России все еще сохраняется высокий спрос на жилье. Об этом заявил глава Минстроя Ирек Файзуллин в кулуарах съезда "Единой России", передает ТАСС.

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Комментарии
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Сергей Ипатов
&quot;к сожалению, ажиотажный спрос на жилье не снижается&quot;.            Как-то даже странно такое слышать. Предлагается борьба с рыночным спросом какими-то искусственными методами. А вариант типа &quot;удовлетворить этот спрос&quot; слишком сложен для понимания и потому не рассматривается, так, что ли?  Сначала разогнали на высокую скорость стройку, а потом резко затормозили продажи. В чем прикол?
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