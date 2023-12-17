Глава Минстроя заявил, что ажиотажный спрос на жилье в РФ пока не снижается

Сергей Ипатов

"к сожалению, ажиотажный спрос на жилье не снижается". Как-то даже странно такое слышать. Предлагается борьба с рыночным спросом какими-то искусственными методами. А вариант типа "удовлетворить этот спрос" слишком сложен для понимания и потому не рассматривается, так, что ли? Сначала разогнали на высокую скорость стройку, а потом резко затормозили продажи. В чем прикол?